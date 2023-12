Bando "Luoghi Comuni", Torre Palomba restituita alla città

Powered by

Grazie al bando regionale Luoghi Comuni, al quale l'Amministrazione De Benedittis ha partecipato candidando l'immobile di Torre Palomba, si restituisce ai coratini, ai residenti del quartiere Torre Palomba e Oasi e non solo, uno spazio dal grande valore architettonico e paesaggistico, del quale la comunità cittadina ha fortemente bisogno.Torre Palomba, chiusa da fin troppo tempo, sarà gestita da If In Apulia, associazione vincitrice del bando, insieme ai seguenti partner: Comitato di quartiere Torre Palomba, Archeoclub sezione di Corato, Cinovia, Ecoteca APS, La Mancha, Gocce Nell'Oceano ETS, l'Ente Parco dell' Alta Murgia, Forum dei Giovani di Corato, CapitalSud APS, Associazione Imprenditori Coratini, Fedeli alla Vigna, Fondazione Casillo, La Fabbrica, Free Walking Tour Bari, Harambè, istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" e istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella".Promotori del progetto, la Regione Puglia, nella persona dell'assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci, Arti Puglia, il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessora alle Politiche giovanili Luisa Addario.