Sartoria "MySbag": ecco gli incontri per il mese di novembre

Sartoria Aperta è lieta di annunciare gli incontri di novembre che si terranno tutti presso la sede della sartoria "MySbag" in Via Sonnino, 11 -Corato.Il 16/11, laboratorio di Giulia Colucci, tecnologa della moda, che condurrà un worshop gratuito dal titolo "Dall'Idea alle It-Bag." L'appuntamento è alle 17:00.Seguiranno due appuntamenti per i più piccoli, nei giorni 20 e 27 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, a cura di Tiziana Saragaglia e Mariella Leuci. Durante i laboratori, i bambini, con materiali di scarto e fantasia, aiutati dalle nostre sarte, creeranno delle decorazioni natalizie.Questo evento rappresenta un'opportunità straordinaria per imparare dai migliori e scoprire il mondo della moda, dall'ideazione alla creazione di borse di tendenza. Giulia Colucci porterà il suo know-how e la sua passione per la moda, offrendo preziosi insegnamenti su come trasformare un'idea in una creazione di stile.Sartoria Aperta è un progetto dedicato alla formazione volontaria e allo sviluppo della comunità, supportato dall'associazione If In Apulia e finanziato da "European Solidarity Corps" e Agenzia Italiana per la Gioventù. Gli otto laboratori di sartoria e cucito rimangono al cuore dell'iniziativa, promuovendo il dialogo intergenerazionale e il riciclo di abiti e tessuti usati.Per info e prenotazioni chiamare: 351 789 8640