Ciclo di tre incontri informativi e di sensibilizzazione sui temi dell’economia circolare e del fast fashion

Organizzato da If In Apulia” e Legambiente Corato

Powered by

La sartoria sociale MySbag, iniziativa dell'associazione "If In Apulia" e Legambiente Corato organizzano tre incontri completamente gratuiti e aperti a tutta la comunità sui temi del fast fashion e dell'economia circolare.Gli incontri sono possibili grazie al finanziamento del bando "Puglia Capitale Sociale 3.0" di Regione Puglia.Gli incontri, uno al mese, sono così calendarizzati:12 Marzo 2024 dalle 16.00 alle 18.00: Chi è e cosa fa Legambiente;9 Aprile 2024 dalle 16.00 alle 18.00: Cosa sono il fast fashion e l'economia circolare;7 Maggio 2024 dalle 16.00 alle 18.00: Proiezione del documentario "The True Cost" segue dibattito."Con questo percorso vogliamo sensibilizzare sul tema dell' economia circolare e sulle problematiche legate al fast fashion. Una buona economia si basa su uso sostenibile delle varie risorse e su una cultura più rispettosa dell'ambiente" sottolinea Giuseppe Faretra, Presidente di Legambiente