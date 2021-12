In via Nicola Salvi si accendono le "Luci di Comunità"

Questa sera, alle ore 20.00, ci sarà l'accensione della luminaria e dell'albero natalizio in Via Nicola Salvi, iniziativa promossa dall'associazione culturale If In Apulia (Corato Open Space) per il Natale 2021."Si ringrazia il Comune Di Corato, il Corato Open Space, Don Paolo, tutti i residenti di Via Nicola Salvi e i cittadini che hanno partecipato e promosso l'iniziativa di "Luci di Comunità"" - scrive l'associazione che spiega: "Luci di comunità non è semplicemente un costruire luci da posizionare per il paese. Luci di comunità è luce di comunità. Luci di comunità è comunità di luci. Luci di comunità è comunità di luce. In realtà la luce di questa comunità, è Corato.Luci di Comunità è un processo di progettazione partecipativa attraverso cui ogni membro della comunità, un po' come le lucine che brillano sulle lettere che vedrai accese, contribuisce allo sviluppo e alla crescita della comunità stessa, prendendosene cura, riaccendendo il quartiere, il Natale, la Speranza. Dalla scelta della frase, all'affissione delle luci, questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di ciascuno. Tutta la comunità è invitata a partecipare".