Birramilandia 2024: torna la Festa della Birra più attesa dell’anno

Dal 20 al 22 settembre 2024, Terlizzi diventa la capitale del divertimento con la quarta edizione di, la super festa della birra che promette tre giorni di pura spensieratezza per adulti e bambini. Sarà un weekend ricco di sorprese, tra buon cibo, musica e spettacoli mozzafiato.Quest'anno lasarà la giornata di domenica: spettacolari esibizioni divi lasceranno senza fiato con le loro acrobazie su rampe, mentre artisti esperti trasformeranno delle tele bianche in opere d'arte a tema. E se non bastasse, si terrà una, con i migliori ballerini provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia a suon di mosse esplosive.Per tutti e tre i giorni non mancheranno attrazioni di ogni tipo:, performance dal vivo,di qualità e un mini luna park per divertire grandi e piccini. Le giornate saranno animate dache vi accompagneranno fino a notte inoltrata, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.Sabato sera sarà la volta della, un gruppo di ben nove musicisti pronti a farvi ballare con le hit del momento e i grandi classici degli anni '80 e '90, sia italiani che internazionali. Un viaggio musicale tra passato e presente che vi farà cantare e saltare a ritmo di grandi successi.Ma le sorprese non finiscono qui! La serata di venerdì vedrà la partecipazione di, amati dai giovani, che saranno annunciati a breve. Un motivo in più per non mancare!Preparatevi quindi a vivere tre giorni di festa e allegria con. Sarà un evento che non deluderà le aspettative di nessuno, tra spettacoli, ottima birra e tanto, tanto divertimento., che darà il suo tocco speciale a questa incredibile esperienza. Restate sintonizzati per il programma ufficiale che sarà presto disponibile... ma intanto, non prendete impegni, perchévi aspetta!L'evento è patrocinato dal comune di Terlizzi.