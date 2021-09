Buonsante si dimette da assessore alle politiche giovanili

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco De Benedittis perde il suo primo tassello. Questa mattina l'Assessore alla Città Internazionale e Cultura Giovanile del Comune di Corato, Federica Buonsante, ha rassegnato le proprie dimissioni.Le dimissioni sono legate ufficialmente a motivi professionali."Comunico le mie dimissioni irrevocabili da assessore alle politiche giovanili. Contingenze professionali hanno reso molto complessa l'integrazione della mia figura all'interno del contesto in cui sono stata chiamata ad operare. - si legge nella lettera protocollata questa mattina, indirizzata al Sindaco e alla Giunta. - Mi auguro di poter vedere i frutti di questa amministrazione maturare da lontano, con i giusti tempi che i grandi cambiamenti richiedono.""Ringrazio l'Assessore Federica Buonsante per il significativo lavoro svolto in questi mesi , è stato un lavoro di impostazione delle Politiche Giovanili su cui adesso si continuerà con forza e nuovo slancio. - Dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis - Per il momento prendo io l'interim delle Politiche Giovanili in attesa di future determinazioni e di un confronto sereno con le forze di maggioranza.L'assessorato di Federica Buonsante era stato al centro di un acceso dibattito politico nelle scorse settimane. Gruppi di opposizione, anche non rappresentati in consiglio comunale, ne avevano chiesto le dimissioni stigmatizzando la sua partecipazione ad un bando regionale e contestando un bando proposto dall'assessorato rivolto ad artisti locali, il cui contributo artistico sarebbe stato ricompensato con un "premio" da 50 euro.La stessa dottoressa Buonsante aveva manifestato pubblicamente il suo malessere e la sua poca serenità nell'affrontare il gravoso compito di amministratrice pubblica.