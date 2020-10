Giunta: pronti i nomi degli assessori. Saranno in sette

Dopo quasi un mese dalla sua elezione a sindaco di Corato, Corrado De Benedittis sembra aver trovato la quadra per nominare l'esecutivo con il quale potrà governare la città.I rumors si susseguono sempre più incessanti, così come anche le domande dei tanti che si interrogano sul perché il sindaco non abbia ancora proceduto alle nomine di sua competenza.Nella nostra trasmissione "Pausa Caffè", andata in onda venerdì scorso, il sindaco affermò l'imminente nomina della giunta dando l'ufficialità del numero degli assessori che non avrebbe superato le sette unità. Disse inoltre che i nomi emersi da indiscrezioni giornalistiche, proprio sulle nostre pagine, erano attendibili.Nel frattempo qualcosa, però, è cambiato. Le varie forze politiche hanno proposto al sindaco una rosa di nomi. Il sindaco stesso ha incontrato anche i suoi due diretti competitor, Vito Bovino e Nico Longo che gli avevano manifestato il sostegno al secondo turno finalizzando l'incontro ad un loro coinvolgimento nell'attività amministrativa. A quanto pare, però, nessuno dei due avrà un ruolo assessorile.Così come non sarà assessore l'ing. Antonio Diaferia, figura sulla quale lo stesso sindaco De Benedittis avrebbe voluto puntare. Di lui si era a lungo parlato come persona capace di poter reggere l'assessorato all'agricoltura e allo sviluppo economico.Confermata, invece, la presenza in giunta di Felice Addario, giovane sociologo e figlio dell'eletto consigliere nelle fila del Partito Democratico Aldo Addario. Il PD, inoltre, esprimerà un altro assessore nella persona dell'avv. Concetta Bucci, candidata nei DEM con un risultato di 154 voti.Conferme arrivano anche in merito alla presenza in giunta di due riferimenti stretti del sindaco De Benedittis: l'arch. Antonella Varesano e Beniamino Marcone. Quest'ultimo dovrebbe ricoprire il ruolo di vicesindaco. Essendo entrambi stati eletti come consiglieri comunali dovranno dimettersi da tale carica lasciando spazio ai primi due dei non eletti della lista Demos. (il prof. Giulio D'Imperio e l'arch. Franco Avella)Due super tecnici saranno impiegati alla corte di De Benedittis: si tratta del già assessore al comune di Andria e già presidente dell'Ordine degli Architetti di Bari Vincenzo Sinisi e Adriano Muggeo, funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Tra le giovani leve potrebbe esserci la dott.ssa Noemi Buonsante. La sua esperienza nell'università di Venezia che l'ha condotta al conseguimento della Laurea in Economia Internazionale e Mercati Finanziari avrebbe spinto il sindaco a volerla nella giunta.Alcune importanti deleghe, come quella alla polizia locale o all'istruzione, potrebbero essere affidate a consiglieri comunali delegati. Il quadro sembra essere delineato ma si attende il crisma dell'ufficialità e soprattutto la presentazione del sindaco che rivelerà i criteri per i quali la scelta è ricaduta su questi sette professionisti.