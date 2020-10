Ecco la giunta di Corrado De Benedittis

Social Video 7 minuti Ecco la giunta del sindaco De Benedittis Altri video: Il sindaco De Benedittis presenta la sua giunta 35 minuti

Quattro uomini e tre donne. È questa la giunta nominata dal sindaco Corrado De Benedittis; un esecutivo formato da persone di fiducia del primo cittadino, con competenze maturate nel settore di intervento e comunque depositari della stima politica dei partiti che sostengono e hanno sostenuto il progetto della CAP 70033.Nel corso di una conferenza stampa (di cui proponiamo il video integrale) il sindaco ha presentato gli assessori e riferito le deleghe assegnate. Ecco chi sono.Assessorato alla città solidale – Politiche socialiServizi alla personaInnovazione socialeInclusione sociale e contrasto alla povertàAccoglienza e integrazionePari opportunitàDiritti dell'infanzia – Disabilità – Terza EtàProgrammazione e progettazione finanziaria per l'accesso ai fondi comunitari, statali e regionaliProgrammazione finanziariaGare e contrattiTrasparenza – AnticorruzioneSemplificazione amministrativaPersonalePolizia LocaleEdilizia PubblicaProgettazione tecnica e programmazione di strade, parcheggi e pubblica amministrazioneGestione e manutenzione del patrimonio e dei beni comuniServizi CimiterialiEdilizia ScolasticaImpiantistica SportivaPiano eliminazione barriere architettonicheZTLEdilizia privataPolitiche per la casa e per l'abitareGoverno del territorio e rigenerazione urbanaValorizzazione del centro anticoPolitiche per il verde e il decoro urbanoEcologia urbana e sviluppo sostenibileSviluppo economico e attività produttive: commercio – artigianato – industria e turismoSUAPProgrammazione economica e investimentiAffari Generali, Affari istituzionali, Anagrafe e Stato CivileURPIstituti di partecipazioneRapporti con università ed enti di ricerca e formazioneSpazi UrbaniSportello informagiovani e attivazione delle reti formative europeeInternazionalizzazioneStart up di impresa giovanilePromozione territoriale e cura delle forme artistiche e culturaliPubblica istruzione e politiche perla scuolaSportPolitiche CulturaliRapporti con il Consiglio ComunaleAttuazione del ProgrammaRestano in capo al sindaco le seguenti deleghe: Agricoltura e Ambiente, Rapporti con il Parco dell'Alta Murgia, Politiche della pace e della legalità.