De Benedittis fa scudo su Buonsante: "A lei fiducia"

È il sindaco in persona a intervenire per spegnere la polemica che ha coinvolto l'assessore alle politiche giovanili Buonsante verso la quale c'erano state richieste di dimissioni da parte di Nuova Umanità e Lega.Con una nota De Benedittis prova a proteggere dagli attacchi la sua assessora e le rinnova fiducia.Ecco il testo della nota.L'Avviso pubblico "Futuro Prossimo" apre alla Street Poster Art.È una bella occasione per colorare la Città di Corato con poster immaginifici che guardano al futuro.Chiunque abbia voglia di cimentarsi con schemi innovativi di comunicazione, può farlo.Oltre a buche e strade, bisogna infatti pensare anche a rappresentare un futuro diverso per la nostra città.Esprimo, pertanto, gratitudine all'Assessore alla Città Internazionale e Cultura Giovanile, la dott.ssa Federica Buonsante, per aver proposto tale innovativa iniziativa culturale. Verso di lei, va la mia stima e fiducia respingendo con fermezza ogni infondata richiesta di dimissioni.Le modalità di comunicazione istituzionali sono state tutte regolarmente espletate.Il gruppo Co.Creativa, da cui deriva la chat Whatsapp, infine, è nato in seguito a precedente manifestazione d'interesse, rivolta alla cittadinanza, al fine di costituire una comunità aperta e creativa di cultura giovanile a Corato.La Città ha bisogno di serenità e di apporti costruttivi. La politica, a sua volta, deve aprirsi a un linguaggio dialogico e nonviolento nel pieno rispetto delle persone.L'Amministrazione De Benedittis è impegnata in tale direzione con convinzione e determinazione.