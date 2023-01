Bus navetta in zona Oasi: poche corse e disagi per i residenti

I residenti della zona Oasi a Corato sono fortemente penalizzati dalla mancanza di adeguati servizi di trasporto pubblico. Il bus navetta, infatti, passa solo tre volte la mattina, rendendo difficile raggiungere il centro città o altre zone della città per lavoro, studio o per altri impegni collocati in diversi orari.Questo disservizio causa particolari difficoltà per le fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani o i giovani, che si vedono costretti a dipendere dai mezzi privati o dall'aiuto di altri per poter uscire di casa.Il malcontento tra i residenti della zona Oasi è comprensibilmente alto, poiché si sentono trascurati dalle istituzioni locali. La mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico rappresenta un ostacolo alla vita quotidiana e allo sviluppo economico e sociale della zona.Per risolvere questa situazione è necessario che le istituzioni locali prendano in considerazione le esigenze dei residenti della zona Oasi e investano in un servizio di trasporto pubblico più efficiente e frequente.Sarebbe opportuno, per esempio, sostituire i mezzi attuali che contano circa 30 posti, con vetture meno capienti, ma aumentando la frequenza dei viaggi, affinché molte più persone possano usufruire del servizio e affinché si eviti di far viaggiare a vuoto molte corse senza passeggeri.Questo potrebbe non solo migliorare la qualità della vita dei residenti, ma anche promuovere lo sviluppo economico e sociale della zona.