Ferrotramviaria e la Regione Puglia proseguono nel loro impegno finalizzato nel migliorare sempre di più il livello di qualità del servizio offerto, continuando il percorso di rinnovo della flotta automobilistica e mettendo in atto tutte le precauzioni possibili per ridurre l'impatto ambientale dei propri mezzi utilizzati per il trasporto pubblico regionale e locale, che comprende naturalmente anche le rotte da e per8 nuovi autobus rispetteranno tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale e saranno dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche. Una volta in servizio i nuovi mezzi contribuiranno ad, andando a sostituire gli unici 7 autobus con motorizzazione Euro 2, e un altro autobus con motorizzazione Euro 3.L'investimento si è reso possibile grazie alla delibera di Giunta n° 1625 dell'11 ottobre 2021 con la quale la Regione Puglia ha individuatoquale soggetto attuatore del "Piano di investimento per il rinnovo del materiale rotabile su gomma" a valere sulle risorse del Piano operativo infrastrutture – Poi Fsc 2014-2020 ai sensi delle delibere Cipe n° 54/2016 e n° 98/2017. L'importo finanziato è pari a 1 milione 530 mila euro, con un contributo a carico del soggetto attuatore di ulteriori 270 mila euro, affidati a seguito di una procedura aperta che andrà espletata entro il 31 dicembre 2022.