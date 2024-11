La cantante di Corato Mariarita D'Onofrio ha vinto Bitontosuite 2024

La cantante coratina Mariarita D'Onofrio, pluripremiata in tanti contest canori, si è aggiudicata la vittoria nell'edizione 2024 del rinomato festival cantautoriale "Cantautori Bitontosuite", evento curato dal direttore artistico e producer discografico Savino Valerio, svoltosi di fronte a un caloroso pubblico nel Teatro Tommaso Traetta di Bitonto. Le apprezzatissime canzoni eseguite con la sua particolare voce, grintosa, graffiante e avvolgente, sono state: "Libera" presente anche su Spotify, scritta da Marilia Papaleo per la Red Tomato Productions (una canzone che vuole inneggiare al grande desiderio di libertà di una generazione che pur trovandosi nell'era della comunicazione onnipresente, fa fatica nelle relazioni personali ed interpersonali); l'altro inedito "Vorrei dire due parole anch'io" e la cover "Jealous", brano di Labirinth, con cui la cantante coratina aveva vinto la Nota d'Oro 2020. Mariarita D'Onofrio già nell'estate aveva vinto la 36^ edizione del festival Nota d'Oro a Corato, staccando di diritto il biglietto per la partecipazione a "Cantautori Bitontosuite" 2024 dove ha anche vinto il pass per la partecipazione diretta alla Nota d'Oro 2025 Cat. Inediti.Dunque, un grandissimo talento sbocciato nella Nota d'Oro del direttore artistico Aldo Scaringella e che si è saputa imporre anche in altri festival canori come Note di Settembre, Star Talent, Musica È, Eurokids ed Evoli Festival. Mariarita D'Onofrio a 22 anni ha già un prezioso background artistico che ne fanno una delle più interessanti voci del nostrano panorama musicale. Inizia in giovanissima età a studiare canto con la m^ Marilia Papaleo, poi si diploma al Liceo Musicale, cimentandosi con varie sperimentazioni e approcciandosi alle percussioni e alla tromba. Successivamente si iscrive al conservatorio Nino Rota di Monopoli per conseguire la laurea in Canto Jazz. Infine, ha seguito Masterclass di Perfezionamento Vocale e Tecnico col cantautore e produttore discografico romano Riccardo Sinigallia, con la famosissima cantautrice Grazia Di Michele e con l'autore e talent scout Rory Di Benedetto, noto per i suoi lavori con Mengoni, Anna Tatangelo, Zero Assoluto e infine a marzo di quest'anno alla masterclass con Matteo Becucci.