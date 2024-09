Korato Comics Vision, il concorso di fumetto realizzato dal Forum dei Giovani

I premi

Ha inizio il Korato Comics Vision, concorso di fumetto realizzato dal Forum dei Giovani del Comune di Corato in collaborazione con Korcomics, l'associazione culturale I Libri di Medea e l'associazione culturale giovanile Ngapp. Ad arricchire l'evento vi è la partnership con due Case Editrici del territorio: SECOP Edizioni di Corato ed ERF Edizioni di Bari, così da andare a creare un dialogo fra giovani e mondo dell'editoria.La partecipazione e l'iscrizione è del tutto gratuita, per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di iscrizione (Allegato B) da inviare alla mail: forum.giovani@comune.corato.ba.it. Le iscrizioni si aprono alle ore 12:00 del 15 settembre per chiudersi alle ore 12:00 del 10 dicembre, possono iscriversi ragazzi fra i 15 e i 30 anni.Ogni candidato potrà scegliere di realizzare massimo due tavole fumettistiche (per tavola fumettistica intendiamo entrambe le facciate di un foglio A4 da 29,7 cm x 21 cm, con un numero di vignette a discrezione del partecipante) per testo di riferimento a libera interpretazione. I testi di riferimento sono:1. Luciana De Palma, Piccoli inconvenienti prima della felicità, Les Flaneurs, Bari 2022.2. Federico Lotito, La punteggiatura non è il mio forte, Secop Edizioni, Corato 2022.3. Giovanni Capurso, La Ghianda e la Spiga, Giuseppe di Vagno e le origini del fascismo, Progedit editore, Bari 2021.4. Vincenzo Catalano, L'Arte dei Suoni, Raffaele Miglietta, partigiano, maestro, insegnante, Edizioni Radici Future, Bari 2024.5. Alberto Tarantini, Tutte le mie donne (o quasi), Secop Edizioni, Corato 2023.1 posto: buono libri da 100€ (spendibile esclusivamente sul catalogo ERF Edizioni)2 posto: buono libri da 70€ (spendibile esclusivamente sul catalogo SECOP Edizioni)3 posto: buono libri da 30€ (spendibile esclusivamente sul catalogo SECOP Edizioni)I partecipanti non vincitori riceveranno, in forma cartacea, l'attestato di partecipazione.Per ulteriori informazioni si raccomanda la lettura del regolamento (Allegato A) o contattare direttamente i referenti del progetto alla mail: forum.giovani@comune.corato.ba.it.