Capogruppo consiliare “Nuova Umanità” Corato: "Siamo ancora nell’età dell’oro?"

Premesso che da sempre, e in tutte le sedi, il Gruppo Politico dell'Associazione Nuova Umanità ha sempre sostenuto che l'Amministrazione parla con gli atti e prendendo in esame da Determina n. 917 dell'08.08.2024 pensiamo che quello che dice è chiaramente non in linea con quanto dichiarato durante la campagna elettorale a proposito "dell'età dell'oro".La determina in questione riguarda l'affidamento dei servizi che l'agenzia deve svolgere relativi alla comunicazione dei progetti riguardanti i diversi bandi del PNRR per un totale di € 80.000,00 per un periodo di 2 anni e che di fatto si tratterebbe di curare la comunicazione sulle pagine social del comune.Alcune considerazioni di natura politica è doveroso farle, prima di tutto non è comprensibile che il servizio deve essere svolto per due esercizi finanziari considerato che il prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative e ci saranno comunicazione che saranno fatte anche in campagna elettorale; ad oggi il servizio relativo alla comunicazione e la cura della pagina del Comune viene svolto dallo Staff del Sindaco che è composto da n. 3 persone per cui la comunità sostiene dei costi, come non è comprensibile che venga fatto un affidamento diretto ad una sola azienda per un servizio in questione considerato che sul territorio ci sono molte agenzie che svolgono questi servizi e che in altri servizi e forniture per importi inferiori si e proceduto ad una ricerca di mercato.L'amministrazione durante la campagna elettorale ha enunciato che durante l'amministrazione del centro destra eravamo nell'età dell'oro, alludendo allo sperperio di danaro pubblico a vantaggio di alcuni e la parola "trasparenza" è sempre stato messo al primo posto ma gli atti, oggi, dicono altro.Noi del gruppo politico della Nuova Umanità riteniamo che questa spesa deve essere rivista e se ritenuta indispensabile, anche se non lo è, forse deve essere fatta una gara dove diversi operatori del settore dovranno essere invitati per avere uno sconto maggiore e una minore spesa per il comune.