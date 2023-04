“L’amore? Voglio che sia come il respiro”, presentato a Corato il libro di Alessandro Pellegrini

Giovedì 13 aprile ore 18.30 presso la sede dell'associazione Nuova Umanità, in via Carmine n. 18, l'autore Alessandro Pellegrini presenterà il suo libro "L'amore? Voglio che sia come il respiro" (WIP edizioni).Introdurrà l'Avvocato Benedetto Diaferia, presidente di Nuova Umanità, interverranno oltre all'autore, Shady Alizadeh, avvocata italo-iraniana, attivista dei diritti umani, e Franco Leone, nostro concittadino, poeta e studioso dell'arte e della bellezza.L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.