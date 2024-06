Nuova Umanità per la sicurezza a Corato pochi investimenti

Dall'approvazione del rendiconto del bilancio del 2023 abbiamo appreso, dichiara il consigliere comunale Lotito di Nuova Umanità movimento civico di opposizione, dell'avanzo di bilancio, da spendere liberamente senza nessun particolare vincolo, di oltre 3 milioni di Euro.Il secondo punto dello scorso Consiglio Comunale prevedeva la discussione della variazione di bilancio cioè di come l'amministrazione intende spendere i soldi derivanti dall'avanzo.Appena analizzato il punto la prima frase che mi è venuta in mente è: Propaganda. Sì, propaganda perché di questo si tratta in quanto questa amministrazione non ha a cuore i problemi della città ma ha cuore solo della propria sorte.Dell'avanzo si pensa di spendere 45.000 euro per la sicurezza fino al prossimo 31 dicembre e quasi 500 Mila euro, da aggiungere al precedente stanziamento in bilancio, per la cultura o meglio per le feste che intendono fare.Leggere e sentire i proclami del Sindaco in merito alla sicurezza delle città e poi constatare con i fatti quello che l'amministrazione fa' pensi solo che si tratti di Propaganda.La somma stanziata servirà per la custodia delle piazze e luoghi pubblici con l'ausilio della vigilanza privata in particolare modo nel fine settimana per 3 ore al giorno, nelle ore serali. Il fenomeno delle auto bruciate di notte in città non viene preso in considerazione e nulla si è fatto e si fa' per contrastarlo. Molte telecamere non funzionano per mancanza di contratti di manutenzione e cattiva programmazione della spesa.Abbiamo un'amministrazione che in passato ha accusato le vecchie amministrazioni per la metodologia del pane et circense per il consenso elettorale ma oggi questo motto lo fa proprio a discapito delle sorti della nostra città.La sicurezza a Corato vale solo 45 mila euro.