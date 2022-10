«Dopo gli eventi degli ultimi tempi che riguardano la sicurezza della nostra città, e con particolare riferimento a tutte le automobili incendiate nei giorni scorsi ed in particolar modo per quello che è successo nella notte tra martedì e mercoledì nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri, esprimiamo solidarietà alle forze dell'ordine ed a tutti i cittadini coratini vittime di quegli atti». Lo ha affermato, consigliere comunale di Nuova Umanità.«Ancora una volta invitiamo chi di dovere a far sentire la voce della comunità di Corato nelle sedi istituzionali per presidiare meglio il territorio durante le ore notturne. Ogni città diventa vivibile e attraente anche turisticamente se ci si sente sicuri» ha sottolineato Bovino.