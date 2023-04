Caso Grottelline, Cosimo Forina presenta il suo volume al Palazzo di Città

Grotteline è una località che ricade nel territorio di Spinazzola, un paese poco più di seimila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Basilicata. Si tratta di un luogo segnato da una storia millenaria: lame che solcano il territorio e declinano dall'altopiano delle Murge verso la fossa Bradanica, segni della presenza umana.

Decine di complessi rupestri testimoniano la presenza dell'uomo dal Neolitico all'Età del Bronzo, dai Peuceti all'Impero Romano, per tutto il Medioevo con la forte presenza dei Templari. Il sito Grottelline racchiude tutte queste cose. In un paese normale Grottelline sarebbe un sito sottoposto a tutela e invece no, o forse…. Cosimo Forina ricostruisce la storia del caso del luogo da un punto di vista giudiziario: una situazione che inizia negli anni Novanta quando la regione Puglia inserisce il sito di Grotteline, con le sue cave di tufo, nel piano regionale dei rifiuti quale luogo destinato a discariche al servizio dell'intero comprensorio.

Il giornalista si mette di traverso inizia a documentarsi, a scrivere articoli per ricevere una serie di ripercussioni: aggressioni, isolamento, querele, attacchi nei confronti di chi aveva scelto di prendere posizione e soprattutto raccontare, raccontare, narrare ciò che stava accadendo. Il libro riferisce anche di una comunità priva di reazione, nel silenzio della politica che resta zitta ai continui assalti del territorio, non mostrando la schiena diritta, ma accondiscende nei confronti di certe logiche opportunistiche. Il prossimo 18 Aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Sala Verde Palazzo di Città -Corato si presenta il volume: "Il caso Grottelline. Cronaca di un giornalista in provincia". Cosimo Forina, l' Autore del volume dialoga con Giuseppe Faretra, presidente di Legambiente- .Circolo Vassallo Corato.

Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere avvenimenti. L'inchiesta mette in luce il business miliardario dei rifiuti, la connivenza politico-imprenditoriale che spesso fa scempio di luoghi di interesse paesaggistico, archeologico, naturalistico e ambientale. I fatti narrati sono stati ricostruiti attraverso documenti amministrativi, articoli di cronaca, interrogazioni parlamentari, intercettazioni della Dda, atti della Commissione parlamentare antimafia e sul ciclo dei rifiuti. Ad essere sconfessati nei loro atti non solo alcune amministrazioni di centrosinistra come del centrodestra, che si sono defilate in passato dalla resistenza, ma anche gli uffici regionali e i vari presidenti pugliesi che si sono succeduti da Raffaele Fitto a Michele Emiliano."

Il circolo di Legambiente è da sempre sensibile a queste tematiche - esordisce il presidente Giuseppe Faretra - La presentazione avrà una continuazione con la visita dei luoghi narrati nel libro con una visita domenica 23 aprile. Molto spesso non si conosce il nostro territorio e questo apre a rischi di un uso non corretto dell'ambiente.

Le manifestazioni all'interno della Settimana "Condividere cultura" pianificato all'interno della Consulta Cultura della nostra città, sono stati organizzati una serie di eventi di promozione culturale dal 16-23 aprile 2023".