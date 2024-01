Cede tubatura AQP in Viale delle Magnolie: strade allagate fino a Via Castel del Monte

Ieri sera, intorno alle 23:30, all'altezza di viale delle Magnolie, ad un chilometro dal centro, un tubo dell'Acquedotto Pugliese ha ceduto, riversando enormi quantitativi di acqua su Via Castel del Monte.La strada in discesa, ha reso ancor più "spettacolare" l'incidente, con l'acqua che ha allagato un importante tratto di strada, entrando anche in terreni ed aziende circostanti. Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici AQP hanno interrotto la grave perdita. Questa mattina i tecnici sono di nuovo sul posto per terminare i lavori di ripristino.