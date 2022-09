Alcuni residenti della zona di viale Cadorna, a Corato, sono stati svegliati di soprassalto poco dopo le 5 del mattino di venerdì 30 settembre. La rottura di una tubazione avrebbe prodotto un'esplosione alla quale è seguita la fuoriuscita d'acqua sul suolo stradale, segnalata da diversi cittadini preoccupati per quanto accaduto.L'intervento degli operai dell'azienda che è impegnata proprio in questi giorni nella posa in opera del nuovo asfalto sul tratto stradale di viale Cadorna e di alcune vie adiacenti ha consentito di bloccare la perdita.Sul posto sono giunti anche dei tecnici dell'Acquedotto pugliese per seguire l'evoluzione della vicenda, oltre ai dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, ai quali spetterà il compito di ricostruire cosa possa aver provocato il danno alla tubatura.