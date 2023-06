Lavori di scavo Acquedotto Pugliese: cantieri anche sulla appena asfaltata Viale Cadorna

Si comunica alla cittadinanza che, per esigenze tecniche sopraggiunte e inderogabili, Acquedotto Pugliese dovrà necessariamente effettuare, a partire da lunedì 26 giugno 2023, lavori di scavo dell'asfalto in via Marchetti angolo viale Cadorna e via Aldo Moro incrocio con Viale Cadorna e viale Ettore Fieramosca.Nonostante gli accordi presi in conferenza di servizi con Acquedotto Pugliese, che escludevano Viale Cadorna, recentemente asfaltato, il Comune ha dovuto autorizzare tale scavo, inizialmente non previsto da AQP, ponendo tuttavia come condizione insormontabile il ripristino della struttura stradale eseguito a regola d'arte, con caratteristiche tecniche pari a quelle esistenti, totalmente a carico di Acquedotto Pugliese.