Sospensione dell'acqua il 27 marzo a Corato

Le raccomandazione di AQP

È prevista per il giorno 27 marzo 2024 la temporanea sospensione della normale erogazione idrica per una durata complessiva di 16 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 24:00.Lo comunica Acquedotto Pugliese, che sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Corato, con la sostituzione di alcuni organi di manovra.La zona interessata è quella a sud dell'abitato, nei pressi della SP231, nell'area che parte dall'intersezione tra la provinciale 231 e la provinciale 103, sino ad arrivare nella zona industriale dove ha sede la Corgom.I disagi potrebbero essere avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dall'interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.