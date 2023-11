Celebrazione del decennale dell'IPC  TANDOI

Powered by

Domani Venerdì 01 dicembre alle ore 18.00 presso la sede dell'IPC TANDOI di Corato, in via Andria 44, si celebreranno 10 anni di vita dell'Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell'IPC TANDOI e contestualmente verrà inaugurato il nuovo laboratorio di Pasticceria e arte bianca. Special guest lo chef Giuseppe Boccassini, premiato come un'eccellenza italiana nel mondo.