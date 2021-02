Cento anni fa nasceva l'on. Natale Pisicchio

Se fosse ancora in vita, oggi l'on. Natale Pisicchio avrebbe spento le sue prime cento candeline.Il ricordo del deputato coratino, alla Camera dei deputati per ben cinque legislature, è affidato al pensiero della Cisl di Bari che ha voluto ricordarlo con un post sui social network."Il 2 febbraio 1921, esattamente cento anni fa, nasceva a Corato, Natale Pisicchio, un uomo di grandi valori e di valoroso impegno sociale e istituzionale.La Cisl di Bari, con la sua guida, ha sicuramente partecipato con risultati straordinari al movimento di emancipazione dei diritti dei lavoratori, soprattutto i più fragili, nel nostro territorio e nell'intero Paese.La diffusa territorialità dell' Ust Cisl Bari, trovò nella sua azione politico-sindacale una leva formidabile di sviluppo.La Cisl di Bari ricorda Natale Pisicchio come un sindacalista da cui ancora oggi si potrebbero trarre tanti e validi insegnamenti per le nuove generazioni di dirigenti sindacali" commentano.Pisicchio fu uomo di riferimento anche nella politica di Corato, suo paese natale e paese nel quale si spense all'età di 84 anni nel 2005.I suoi figli, Pino e Alfonsino, hanno seguito le sue orme, il primo come deputato e il secondo ai vertici della politica regionale come consigliere e assessore.