Centro Anziani Ermes, apertura fissata per il 3 Marzo alle 17:30

Il centro sarà attivo in Via Canova, per tutti gli over 65

Venerdi 3 Marzo alle 17.30 la Cooperativa Sociale EOS inaugurerà il nuovo centro aperto per anziani Ermes, in via Canova 42 a Corato.Gli anziani saranno al centro delle attività che il centro organizzerà quotidianamente, come ginnastica dolce, laboratori artigianali e anche un piccolo corso di alfabetizzazione all'utilizzo degli strumenti tecnologici come pc e tablet.Non mancheranno ovviamente balli di gruppo e partite di carte con l'organizzazione di serate danzanti e tornei.Si punterà a far diventare ERMES un punto di riferimento per gli anziani over 65 di Corato, un riferimento fondamentale per la nostra comunità, un luogo di accoglienza che possa incidere sulla qualità della vita di ognuno dei partecipanti.