Allarme caldo, le misure attive per gli anziani a Corato

Per far fronte alle eccessive temperature e ai rischi che colpiscono soprattutto la popolazione anziana della Città di Corato, l'Amministrazione Comunale ha rilanciato il programma "Ho cura di te": la rete territoriale di attori e servizi per sostenere le persone anziane durante il periodo estivo.Se sei in una situazione di emergenza puoi contattare il numero verde 800-755500 del Pronto Intervento Sociale attivo 24/24h e 7 giorni su 7. Un'equipe di professionisti qualificati proverà a capire in che modo aiutarti, anche collegandosi ad altri uffici pubblici ed Enti del Terzo Settore. Il PIS è gestito dalla Cooperativa Sociale CAPS.Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00, sarà possibile frequentare il Centro Anziani "Ermes", sito in Via Canova 42, per stare in compagnia in un ambiente fresco e sicuro. Il Centro è gestito dagli operatori sociali della Cooperativa Sociale EOS.Attivo inoltre un servizio di sorveglianza telefonica per gli anziani soli e/o con ridotta autonomia. In particolare, si tratta di un contatto telefonico quotidiano teso a sincerarsi delle condizioni generali e dello stato di salute degli anziani già presi in carico dai servizi domiciliari, a cui potranno aggiungersi altri casi gravi segnalati. Il servizio è reso dalla Cooperativa Sociale Medihospes."Per il secondo anno di fila proviamo a rispondere al problema dell'allarme caldo in modo forte e strutturato", dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "ll problema del caldo colpisce gli anziani ma, fra gli anziani, soprattutto coloro che sono più soli e con meno risorse a disposizione. Con l'attivazione di questi attori e servizi puntiamo ad offrire sostegno e protezione proprio a loro. Siamo però consapevoli che raggiungere le situazioni più critiche è complesso, e per questo motivo chiediamo l'aiuto della cittadinanza nell'aiutarci a divulgare queste informazioni."