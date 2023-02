Centro Ermes dedicato agli Over 65, il 25 febbraio l'inaugurazione

Presentato questa mattina in Sala Verde il centro anziani "Ermes". La città di Corato era rimasta sprovvista di strutture di welfare di questo genere dopo che, in periodo di pandemia il centro "Il Castoro" chiudeva i battenti.L'apertura dunque, va a colmare un vuoto, riempito solo parzialmente dalle varie realtà cooperative cittadine, che benissimo hanno fatto in questi ultimi anni.Un centro all'avanguardia quello di Via Canova (accanto alla Scuola Cifarelli), che ospiterà circa sessanta over 65 che abbiano residenza a Corato. Il centro sarà aperto a tutte le tipologie di "ex giovani". Donne e uomini con o senza famiglia, con o senza problemi di salute. L'unica discriminante sarà la carta d'identità.A coordinare il centro ci sarà Pina Acella, già educatrice della cooperativa Eos ed ora responsabile di questa realtà in procinto di emettere il primo vagito.Ermes non sarà solo un mero punto di ritrovo, ma un riferimento per l'utenza over 65, che faccia uscire l'anziano dal limbo dell'isolamento.Aggregazione, integrazione, socializzazione con attività ludico ricreative, giochi da tavolo, laboratori manuali, attività socio-culturali come cineforum, club del libro (grazie alla biblioteca comunale, che metterà a disposizione i libri).Il centro punterà anche a rafforzare le abilità pratiche dell'utenza: laboratori internet, laboratorio di sicurezza domestica, vademecum anti-truffa, in modo tale che l'anziano possa rafforzare le sue competenze e possa far fronte ad eventuali pericoli.Ruolo importante in questo progetto giocherà anche la politica: il Comune di Corato ha finanziato i primi cinque mesi del progetto, pertanto le attività saranno completamente gratuite grazie ai voucher di conciliazione della Regione Puglia.La città di Corato certamente sentiva il bisogno di uno spazio di questo tipo. Un "regalo" ai Silent Generation e ai Baby Boomers, che in Ermes potranno trovare un punto di riferimento e dare (o ridare) dignità, condivisione, momenti di svago alle proprie vite.