Anziani In Azione, progetto a favore degli over 65: mercoledì la presentazione

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 12:00, presso la Sala Verde del Comune di Corato, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "ANZIANI IN AZIONE!" , a favore dei cittadini di Corato over 65, che si svolgerà presso il Centro Polivalente per Anziani ERMES (ex art. 106 del Regolamento Regionale 4/2007).Interverranno:Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di CoratoFelice Addario - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CoratoCarmine De Sario - Assistente Sociale del Comune di CoratoNicola Buonamassa - Presidente della Cooperativa Sociale EOSPina Acella - Coordinatrice del Centro Polivalente per Anziani ERMES