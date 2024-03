Corato, anziana donna trovata senza vita: era deceduta da alcuni giorni

La 86enne è probabilmente deceduta per cause naturali

Una donna di 86 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Barbaschello 5, a Corato. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe deceduta da alcuni giorni, presumibilmente per cause naturali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale del 118.Questo triste evento mette in luce una realtà dolorosa che affligge la nostra società: la solitudine e l'abbandono degli anziani. Una vicenda che suscita riflessioni profonde sull'importanza della vicinanza e dell'assistenza alle persone più vulnerabili.