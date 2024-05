Domenica 2 giugno la Giornata Nazionale dello Sport 2024

Tutto pronto a Corato per la Giornata Nazionale dello Sport 2024 che si inserisce nel cartellone de La primavera fest organizzato dal Comune di Corato insieme al Gal Le Città di Castel Del Monte e Slow Murgia.La Giornata, voluta fortemente dall'assessorato allo sport ed organizzata con il patrocinio del CONI, si svolgerà domenica 2 giugno."Sarà un momento importante di aggregazione e di festa per l'intera comunità - spiega l'assessore al ramo e vicesindaco Beniamino Marcone -Per la GNS si ritroveranno in due piazze della Città le società sportive aderenti che ringrazio, offrendo una dimostrazione aperta delle loro attività.È importante dare slancio e impulso a queste forme di aggregazione che rappresentano anche occasioni di crescita sociale presupponendo disponibilità e volontà.Da parte nostra c'è piena apertura, ci auguriamo che tutti possano rendersidisponibili ad essere parte di questo processo di condivisione e partecipazione".Dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Cesare Battisti e piazza Vittorio Emanuele II, le società sportive potranno così mettere in mostra all'intera cittadinanza le loro attività: "Lo scopo è quello di avvicinarela cittadinanza a quelle che sono le discipline sportive anche meno conosciute -afferma il delegato Coni Sebastiano Lastella- quindi l'invito alla cittadinanza è obbligatorio perché è un'attività fatta proprio per loro.Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di attività che svolgeremo anche insieme all'Amministrazione Comunale, abbiamo trovato subito un accordo molto grande con gli uffici amministrativi che riguardano lo sport, dall'assessorato al consigliere delegato", conclude Lastella.