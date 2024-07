Attrezzi sportivi con QR code, arriva a Corato il progetto "Sport di TUTTI – Parchi"

Il Comune di Corato entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il Comune, infatti, aderisce al progetto, ideato da. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad(Associazione Nazionale Comuni Italiani).L'iniziativa sarà presentataDopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Corato, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell'area del Parco Comunale e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo., potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.Il Comune di Corato si occuperà direttamente del decoro e della pulizia dell'area anche attraverso lo sfalcio dell'erba e la manutenzione degli attrezzi.È stato, inoltre, indetto unche gestirà tempo e spazio a favore delle altre ASD/SSD del territorio, senza dimenticare l'open use.L'inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi nel Parco Comunale di Corato, sarà il giorno,con una manifestazione che celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco, Corrado De Benedittis, l'Assessore alla Qualità Urbana, Antonella Varesano, l'Assessore allo Sport, Beniamino Marcone e il Consigliere con Delega allo Sport, Alessandro Palmieri, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa. Interverranno, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. – Francesco Toscano, la Presidente ANCI Puglia – Fiorenza Pascazio. Sarà presente anche Mauro Stella, Campione Europeo con la Nazionale Italiana di MaxiBasket. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l'attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche a cura della palestra V3nom Gym di Corato.