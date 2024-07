«Auspichiamo più attenzione verso tutte le realtà sportive di Corato»

Una lettera firmata dalle associazioni sportive dilettantistiche di Corato è stata inviata all'amministrazione comunale, al sindaco de Benedittis, ai consiglieri comunali, alla giunta, e presentata durante l'ultima seduta di consiglio comunale dal consigliere Marco Verile.Di seguito il testo integrale.«Abbiamo appreso dagli organi di stampa, della lettera indirizzata dal Consigliere Comunale con delega ai rapporti con le Associazioni sportive Alessandro Palmieri, al Presidente dell'Associazione Imprenditori Coratini, con la quale richiedeva un sostegno economico per l'USD Corato Calcio 1946. Appare subito evidente, dalla lettura della missiva, che trattasi di un'iniziativa condivisa con tutta l'Amministrazione Comunale di cui lo stesso fa parte, in quanto si chiarisce ed evidenzia quali saranno le iniziative ad intraprendersi fino ai primi mesi del 2025.Ebbene, tutte le Associazione Sportive dilettantistiche di Corato traendo spunto dal testo della lettera, oltre che dall'intervento nel C.C. u.s. dello stesso Palmieri, intendono stigmatizzare la inopportuna iniziativa intrapresa dall'Amministrazione De Benedittis e più in particolare, dai suoi rappresentanti con delega allo Sport, ritenendo la richiesta inoltrata all'AIC, non rispettosa della dignità delle altre ASD e dei valori e discipline che esse rappresentano.Crediamo fermamente, che tale proposta sia stata del tutto inappropriata, oltre che di cattivo gusto, visto che si arriva addirittura ad ipotizzare quasi un "tariffario" a cui ciascun consociato AIC dovrebbe attenersi.Ricordiamo a tutta l'Amministrazione Comunale, che a Corato ci sono tante altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, che quotidianamente sopportano importanti "sacrifici" di natura non solo economica per mantenere alto il nome di Corato e i valori dello Sport. Non abbiamo nulla contro l'USD Corato Calcio 1946, ma auspicheremmo che da parte di questa Amministrazione e dell'imprenditoria coratina, ci sia maggiore attenzione e interesse verso tutte le discipline sportive, affinché ci si possa dotare di maggiori infrastrutture e di luoghi in cui praticarle. Riteniamo che le due figure con delega allo Sport debbano pubblicamente scusarsi con tutte le altre Associazioni Sportive che, altrettanto degnamente in questi anni hanno ottenuto risultati lusinghieri ciascuna nelle proprie discipline».