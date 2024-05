Valorizzare i talenti cittadini con "Corato premia lo sport"

Una serata per promuovere lo sport cittadino e valorizzare i talenti in un appuntamento ricco di sorprese. "Corato premia lo sport", promosso dal Comune in collaborazione con Gal LeCittà DiCastel DelMonte e Slow Murgia, e con il patrocinio del CONI regionale, è l'evento che si svolgerà il 6 giugno in Largo Abbazia sotto la direzione tecnica di Nico Como. Una serata, voluta fortemente dall'assessorato allo sport, con l'obiettivo di celebrare lo spirito e i valori dello sport coratino, ogni risultato con vero spirito sportivo.

Di seguito le nomination suddivise per categoria.

A) Squadre senior maschili

- Apulia Racing Team

- Athlon

- Baskin

- Asd Flying Disc Corato 2023

B) Squadre senior femminili

- Atletica Amatori

- Athlon

- Euphoria

- Polis

C) Squadre giovanili maschili

- Athlon

- Basket Under 19

- Matteotti Under 13

- USD Corato calcio Under 15

D) Squadre giovanili Femminili

- Athlon

- Euphoria

- Gym Progression

- Tigers Gym

E) Atleti Open Uomini

- Vittorio Carrer (Fusion Bike)

- Michele Diaferia (Team 7zerozero33)

- Felice Moncelli

- Piergiorgio Sarcina (Apulia Racing)

F) Atleti master Uomini

- Domenico Del Vecchio (Puglia Challenge)

- Stefano Lotito (Assi Trani)

- Cenzio Mazzillo (Akkuamania)

- Giuseppe ZAZA (Amatori Corato)

G) Atlete open Donne

- Rossella Cordini (Assi Trani)

- Vittoria Fusaro (Tygers Gym)

- Siria Perrone (Athlon)

H) Atlete master donne

- Rossella Ferrucci (Di Palma Sport)

- Rosalba Marcone (Reggiana Boxe)

- Marie France Zaccheo (Atletica Amatori)

I) Atleti giovanili maschili

- Luigi Bombino (Athlon)

- Aldo Cannillo (Wellness Garden)

- Francesco Di Girolamo (Matteotti)

- Christian D'Imperio (Centro Equitazione)

L) Atlete giovanili

- Denise Casalino (Athlon)

- Maria Martina/Dalila Angela D'Imperio (Centro equitazione)

- Elena Lastella (Atletica Leggera Corato)

- Giulia Strippoli (Gym Progression)

M) Promesse maschili

- Francesco Lops (SSC Bari - Cavese)

- Giuseppe Miscioscia (Ryugi)

- Ilario Musicco (Athlon)

- Davide Tedone (Tiro a segno nazionale)

N) Promesse femminili

- Giada Colella (Oasi del Cavallo)

- Rebecca Mangano (Athlon)

- Giada Picca (F.lli Lotti Trani)

- Giada Strippoli/Ylenia Mastrorillo (Euphoria)

O) Manifestazioni

- Ecotrail (Atletica Amatori)

- Gran fondo Parco Alta Murgia (Quarat Bike)

- 3^ Tappa NAZ. WKF (Tigers Gym)

- XCO Puglia MTB

P) Gesto fair-play

- Apulia racing

- Diego Calò (Virtus calcio)

- Gocce nell'Oceano

- Antonio Pecorelli (Matteotti)

Come si vota: sulla pagina evento di Corato premia lo Sport cliccare, per ogni categoria di nomination sulla squadra, atleta, manifestazione o gesto preferito.

Fine votazione ore 24,00 del 2 giugno.

La votazione social si incrocerà con quelle della giuria esterna e delle società.