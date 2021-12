Che sia davvero un Natale di Luce

È la luce il filo conduttore di questo Natale, quel tema che lega idealmente territori vicini ma distinti, gran parte di quelle comunità che quotidianamente raccontiamo sulle pagine dei nostri giornali.Da Bari a Trani, passando per Ruvo di Puglia, le vie delle città raccontano il sentimento del Natale attraverso le luci. Una allegoria che spiega benissimo l'enorme desiderio di vita, di "ritornare alla luce" dopo un periodo tenebroso, entrato con prepotenza nella vita e nella storia di ciascuno di noi.Le luminarie che decorano le vie delle nostre città non sono soltanto degli addobbi che rendono suggestivi scorci già meravigliosi. Sono l'espressione di quella voglia di "ri - nascita" che ormai da tempo si annida nel nostro cuore.Il Natale del 2021 sia dunque un inno per ritornare a respirare la gioia di vivere, senza dimenticare la grave situazione sanitaria che ancora stiamo attraversando. Sia l'occasione per pensare in positivo, senza però far mancare un pensiero per quanti quotidianamente vivono la difficoltà, l'emarginazione, la malattia, la solitudine. Perché il Natale ha quella singolare capacità di far riflettere, raccogliere i desideri, alimentare le speranze e, talvolta, anche di rispolverare i dolori.In questo particolare giorno dedichiamo il nostro pensiero a chi ha bisogno di ripartire, di guardare avanti, di voltare pagina.L'augurio più grande che possiamo farci è quello di leggere sulle nostre pagine tante belle storie, di raccontare le esperienze di chi ce l'ha fatta, di chi ha dato un senso alla voglia di rinascita che è in ognuno di noi. Insomma, desideriamo regalare e regalarci tante storie di luce.Infiniti auguri di Buon Natale, carissimi lettori, da parte di tutti i giornalisti del VivaNetwork e dalla famiglia della InnovaNews.