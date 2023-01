Ciclista accusa malore sulla Corato-Andria, trasportato al "Bonomo"

Questa mattina attorno alle 11 un ciclista ha accusato un malore mentre era in bici con un gruppo di amici. L'uomo, sentitosi poco bene, ha invaso la corsia opposta, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Gli altri ciclisti del gruppo hanno prontamente fermato il traffico, per permettere ai soccorritori di effettuare le prime cure sul posto.Il ferito (non sarebbe in gravi condizioni) è stato trasportato al Bonomo di Andria e le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso, la Polizia Locale e la Metronotte, che ha dato i primi ausili in attesa delle forze dell'ordine.Disagi anche per la viabilità: SP231 chiusa momentaneamente al traffico in quel tratto, transito deviato sulla complanare.