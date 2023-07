Continua a bruciare il Nicotel: necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

È servito nuovamente l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti su chiamata dei vigilantes della Metronotte, per spegnere un incendio divampato nei pressi della struttura del Nicotel, su via Gravina.Non è noto cosa abbia provocato il rogo, l'ennesimo da quando la struttura è in stato di abbandono.Importante l'intervento delle guardie giurate che hanno capito la gravità di quanto stesse accadendo e hanno allertato i soccorsi.