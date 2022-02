Contributi fitto casa, pronto il bando

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è possibile presentare domanda al fine di ricevere un contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione L.431/98 relativo all'anno 2020.Per la partecipazione al bando, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:- REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare nel 2020 non superiore a € 15.250,00;- Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);- Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.Il richiedente, inoltre, non deve avere beneficiato della quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza e dei Contributi Fitti Covid -19 per tutto l'anno 2020.Per tutti gli altri requisiti di accesso e per scaricare il modello di domanda consultare il bando al link: https://bit.ly/3GvAP0n"Dopo l'ultimo bando per il sostegno al pagamento dei fitti e delle utenze scaduto qualche giorno fa, ecco in arrivo altri 400.000 € utili per prevenire i disagi abitativi delle famiglie di Corato. – Commenta l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario – Le abitazioni scarseggiano e i prezzi degli affitti tendono a salire, mentre il lavoro resta spesso precario e mal pagato. Oggi c'è un grosso problema di accesso alla casa e il numero di sfratti è aumentato, soprattutto dopo la fine del blocco attivata dal Governo durante la prima fase della pandemia. Come Comune stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per contrastare i disagi abitativi delle famiglie."Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 25/02/2022 alle ore 12.30 o via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it o in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo al 1° piano del Palazzo di Città in P.zza Marconi 12, Corato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (lunedì-venerdì) e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (il martedì e giovedì).