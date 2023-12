Corato, al via il "Regalo Sospeso*

A partire da mercoledì 6 dicembre 2023 sul territorio di Corato è possibile partecipare all'iniziativa del "Regalo Sospeso", promossa dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e la Caritas Cittadina di Corato.Le donazioni saranno raccolte presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Caracciolo 106, e consegnate alla Caritas che provvederà a distribuirle a quanti si trovano in situazioni di difficoltà.È possibile donare generi alimentari non deperibili, libri e prodotti per la cura della persona. Il dono scelto deve essere incartato e contenere un biglietto in cui sarà indicato se è destinato ad un/a bambino/a, uomo, donna e fascia d'età.È possibile consegnare i doni lunedì 11-18 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì 6-13 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sabato 9-16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.Si tratta di un'iniziativa di carattere solidale che permette di donare un sorriso a chi è meno fortunato. Per info contattare il 353-3614632.