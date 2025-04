Corato celebra l'Europa dei diritti

La sezione "Antonio Megalizzi" di Corato, del Movimento Federalista Europeo, celebra la "Festa dell'Europa 2025" con alcuni eventi dedicati all'Unione Europea che hanno avuto inizio ad aprile e proseguiranno a maggio, in collaborazione con il Centro "Europe Direct Puglia" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e con la Fondazione Vincenzo Casillo di Corato.Le iniziative si tengono "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", "con la partecipazione del Consiglio d'Europa – Ufficio di Venezia", "sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Corato ed hanno per sponsor alcune imprese del territorio.Il primo appuntamento, "Cineforum per l'Europa" (proiezione del film "Un mondo nuovo" di Alberto Negrin) si è svolto il 5 aprile presso la sala convegni Casillo Group con l'intervento del dott. Mario Leone, Direttore dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli".Il programma proseguirà il 3 maggio con le manifestazioni "L'Europa in un libro" e "In Piazza per i Diritti Umani", giunte, rispettivamente alla terza e alla seconda edizione.Sabato 3 maggio – ore 09.00 - PROGETTO "L'EUROPA IN UN LIBRO", III EDIZIONE, presso l'auditorium dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" – Via Teano, 86, CoratoL'iniziativa riguarderà la presentazione del volume "Storie a colori di un'Europa dei diritti", frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche/Europe Direct Puglia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e la cattedra di "Illustrazione Scientifica" dell'Accademia di Belle Arti di Bari.Il libro contiene otto racconti, in forma di graphic novel, che illustrano differenti situazioni di vita in cui entrano in gioco i DIRITTI riconosciuti e tutelati dall'Unione Europea. Durante l'incontro interverranno il Prof. Ennio Triggiani, ideatore dell'opera, Professore Emerito di Diritto dell'Unione Europea dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Presidente di M.F.E Puglia; la Prof.ssa Valeria Di Comite, curatrice del volume, Professoressa Ordinaria di "Diritto dell'Unione Europea" presso il Dipartimento di Scienza Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Responsabile Scientifico del Centro "Europe Direct Puglia" di UNIBA; la Prof.ssa Rosa Anna Pucciarelli, curatrice del volume, Professoressa di "Anatomia, Illustrazione Scientifica ed Elaborazione Digitale dell'Immagine" presso l'Accademia di Belle Arti di Bari; Massimo Triggiani, Attore e Doppiatore; alcuni disegnatori che hanno contribuito alla realizzazione della graphic novel.L'evento, a partire dalla presentazione del libro, affronterà i temi fondamentali dell'U.E., tra passato, presente e futuro. Intermezzi musicali a cura della cantante coratina Mariarita D'Onofrio, letture di passi del libro ed estemporanee di pittura arricchiranno la manifestazione. Durante l'iniziativa saranno attribuite n. 2 borse di studio, ciascuna dell'importo di 500,00 euro, per consentire a n. 2 studenti maggiorenni di partecipare al Seminario Internazionale di Ventotene, che si svolge annualmente nel mese di settembre a cura del Comune di Ventotene (Latina) e dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", con il patrocinio della Provincia di Latina.Le borse di studio saranno finanziate dalla Fondazione Vincenzo Casillo e dal Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. e saranno attribuite con sorteggio, alla presenza del Prof. Ennio Triggiani, Presidente di M.F.E. Puglia, della prof.ssa Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato, della dott.ssa Cardenia Casillo, Presidente della Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, e della dott.ssa Marina Mastromauro, Amministratrice del Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l.Sabato 3 maggio – ore 18.00 - PROGETTO "IN PIAZZA PER I DIRITTI UMANI", II EDIZIONE, presso Piazza Venezuela, Corato. L'evento inizierà con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi delle Scuole partecipanti.Interverranno l'architetta Antonella Varesano, Assessore all'Urbanistica, e la prof.ssa Rosa Anna Agatino, Rappresentante del Centro Italo Venezuelana di Corato. In continuità con il progetto "Panchine Europee in ogni città" realizzato il 4/05/2024, l'iniziativa sarà dedicata ai vincitori del "Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero" che il 17/12/2024 è stato consegnato a María Corina Machado e Edmondo González Urritia, in rappresentanza del popolo venezuelano che lotta per l'affermazione dei diritti umani.Durante la cerimonia saranno richiamati alcuni articoli della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" e, a cura degli studenti delle Scuole coinvolte, sarà eseguita un'interpretazione della poesia di Grazia Finocchiaro intitolata "Solidarietà (Venezuela)", preventivamente individuata dalla sezione M.F.E. di Corato.La manifestazione sarà arricchita da intermezzi musicali eseguiti dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado "De Gasperi" di Corato, guidati dai docenti Aldo Di Tommaso e Simone Salvatorelli. Nel corso dell'evento sarà consegnato all'Assessore all'Urbanistica, arch. Antonella Varesano, un progetto di riqualificazione di un'aiuola sita in piazza Venezuela, elaborato in collaborazione con l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato.Gli incontri sono rivolti agli studenti delle Scuole del territorio: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e Ruvo, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" di Corato, Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane "F. De Sanctis" di Trani, Istituto comprensivo "Tattoli – De Gasperi" di Corato. Le manifestazioni sono inserite all'interno del "Maggio dei Libri 2025", la campagna di promozione della lettura, organizzata dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura e del "Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025", la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale, promossa da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Coordinerà Loredana Cialdella, Segretaria della sezione MFE di Corato.Gli eventi saranno aperti alla cittadinanza.