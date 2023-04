CGIL, CISL e UIL: ecco il programma del Primo Maggio coratino

Anche quest' anno CGIL-CISL-UIL hanno indetto per il Primo Maggio una serie di iniziative, con una manifestazione nazionale a Potenza sul temadella Costituzione a 75 anni dalla sua entrata in vigore.Un tema importante che pone al centro del dibattito politico, la sua difesa e la sua attuazione, il valore dell' antifascismo e i valori promulgati dai Padri Costituenti in piena sintonia con il discorso del Presidente Sergio Mattarella in occasione del 25 Aprile.Tema che incrocia gli obiettivi e le rivendicazioni di CGIL-CISL e UIL sulla pace, sullo sviluppo, sui temi del lavoro, welfare e fisco alla base della mobilitazione nazionale che vedrà un suo momento a Napoli il 20 Maggio prossimo.Come ogni anno qui a Corato, ci sarà il Corteo per il corso cittadino, accompagnato dal concerto bandistico città di Corato e a seguire il pubblico comizio in piazza Cesare Battisti.Questo il programma:Ore 9:30: giro per il corso cittadino del Concerto Bandistico "Città diCorato"Ore 10:00: Raduno angolo via Aldo Moro - Piazza Vittorio Emanuele dei Partiti Politici e AssociazioniOre 10:30: Corteo per il Corso partendo da angolo Via Aldo Moro verso Corso GaribaldiOre 11:00: Arrivo in piazza Cesare Battisti, comizioInterverranno:-Corrado De Benedittis - Sindaco di Corato-Gianni De Lello Segretario Provinciale Filt CGIL