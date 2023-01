Intervista al nuovo Segretario Generale della Flc CGIL Puglia Ezio Falco

Social Video 2 minuti CGIL: Ezio Falco nuovo Presidente della FLC Puglia

Al termine del V Congresso regionale della Flc Cgil, categoria dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca, l'Assemblea generale, in presenza del Segretario Generale della Cgil Puglia Pino Gesmundo, della Segretaria regionale Filomena Principale e del Segretario nazionale della Flc Gigi Caramia, ha eletto Ezio Falco alla guida della categoria pugliese in sostituzione di Claudio Menga, giunto a scadenza del mandato.Ecco la nostra intervista in esclusiva.