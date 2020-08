Corato festeggia San Domenico, patrono di astronomi, cucitrici e sarti

La parrocchia San Domenico di Corato si appresta a celebrare il santo patrono di astronomi, cucitrici e sarti.Dopo il Triduo di preghiera dal 5 al 7 agosto, questo pomeriggio oltre alla Santa Messa delle ore 18.00 ci sarà l'Esposizione Eucaristica di preparazione alla festa di San Domenico che si celebrerà domani 8 agosto.Domani, Solennità di San Domenico, saranno celebrate le Messe delle ore 8.30 e delle ore 10.00, mentre alle 19.00 l'Arcivescovo S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà la celebrazione solenne in onore del santo e inaugurerà la tarsia marmorea con interventi di arte musiva, inserita nel pavimento della chiesa, a ricordo delle celebrazioni del 5° Centenario della presenza dei Domenicani a Corato, eseguito dal maestro Luigi Basile.Al termine della celebrazione, sarà impartita la benedizione ai cani a cui seguirà un momento di fraternità nel chiostro.«Il recente restauro dell'affresco di San Domenico, denominato "Estasi di San Domenico" ci offre il tema di riflessione per questo Triduo di preghiera e di meditazione, in preparazione alla sua festa liturgica. - scrive il parroco don Gino Tarantini - L'affresco descrive un miracolo avvenuto ad un gruppo di pellegrini inglesi, che diretti a Santiago di Compostela, fanno naufragio sulla Garonna. San Domenico supplica Dio e la Vergine per la loro salvezza.Il Beato Giordano, suo autorevole biografo, così scrive di Domenico: "O parlava con Dio, o parlava di Dio"; il Santo non solo pregava ma, ha anche trasmesso ai suoi frati alcuni modi di pregare, che sono giunti fino a noi attraverso dei Codici, con miniature che descrivono anche le posizioni che il corpo assume. Faremo tesoro di queste testimonianze per imparare anche noi a pregare, mettendoci alla scuola di San Domenico, "Vir angelicus" maestro di preghiera.Vi invito, pertanto, a partecipare come occasione per accogliere la Grazia che il Signore ci dona, e la possibilità di configurarci a Cristo, sull'esempio di San Domenico».