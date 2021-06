Un tour virtuale alla scoperta della chiesa di San Domenico

L'ultimo appuntamento con il Corato Delivery Tour fa tappa alla Chiesa di San Domenico in due puntate: Lunedì 14 e Martedi 15 Giugno alle ore 19.30 in diretta streaming dall'Info Point di Corato.Don Gino Tarantini, parroco della Chiesa di San Domenico ci condurrà in un viaggio tra passato e presente di quello che è uno scrigno di tesori nascosti, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli aspetti storici e artistici legati la luogo di culto.L'attività è gratuita ed è possibile prenotarsi inviando una mail a infopointcorato@gmail.com o chiamando allo 0808720861 o rivolgendosi personalmente presso l'ufficio in Piazza Sedile, 45 dal lunedì alla domenica negli orari 09.30 - 12.30 - 18.00 - 21.00 (Chiuso il mercoledì pomeriggio e la domenica mattina).Dopo aver effettuato l'iscrizione, i visitatori riceveranno il link per la riunione.