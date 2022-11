Mercoledì 23 novembre, alle ore 19:15, nella chiesa di San Domenico in Corato, si terrà un nuovo appuntamento con "L'arte di incontrarci", inziativa promossa dalla comunità parrocchiale guidata da don«Mentre volge al termine l'Anno Liturgico e in attesa di dare inizio al nuovo con l'Avvento, abbiamo organizzato un altro appuntamento conche avrà per oggetto la lettura particolareggiata dell'affresco "Il Giudizio Universale", nella Cappella degli Scrovegni a Padova, realizzato da Giotto intorno al 1306» ha spiegato il sacerdote.«La scelta di soffermarci su quest'opera è dettata per un verso dal Giudizio Finale su cui ci porta a riflettere la conclusione dell'Anno Liturgico, e per l'altro dall'attesa della nascita del Bambino di Betlemme, attraverso cui prepararci alla Sua venuta gloriosa, in cui avrà luogo il giudizio. Giudizio che non deve incutere paura o angoscia, ma guidarci ad un vivere più autentico».