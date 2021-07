Sesso e genere nel dibattito politico attuale. A Corato ne parla don Roberto Massaro

"Natura o cultura"? Siamo biologicamente determinati o culturalmente costruiti? La nostra identità sessuale è un dato statico, stabilito al concepimento, o è una conquista che dura tutta la vita?Il dibattito attuale sul cosiddetto Ddl Zan si concentra proprio su questi scottanti questioni etiche, oltre che sul tema altrettanto caldo della violenza e della discriminazione di genere.Qual è il ruolo della comunità cristiana? Che risposte può dare l'etica teologica?La parrocchia San Domenico in Corato vuole iniziare un percorso di riflessione per cogliere i nuovi sentieri per annuncio del Vangelo nel nostro tempo! Martedì 3 agosto, ore 19:30, sosterrà l'approfondimento don Roberto Massaro, professore di Teologia morale presso la Facoltà Teologica Pugliese Istituto Teologico "Regina Apuliae" di Molfetta.