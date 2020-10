I Domenicani a Corato, cinquecento anni di storia in un volume

Dal 1518 al 2018: cinquecento anni di storia dei Domenicani nella città di Corato. Sono racchiusi in un volume, intitolato "I Domenicani a Corato" gli atti del V Centenario del loro insediamento, una notevole pubblicazione a cura del prof. Pietro di Biase, della società di Storia Patria per la Puglia e Don Luigi Tarantini, parroco della Chiesa San Domenico.Quella dei Domenicani è una presenza importante la cui testimonianza risiede l'attuale Chiesa di San Domenico, nata nei primi anni del 1200 come convento benedettino con il nome di Santa Maria Vetere. Qui si insediarono le monache benedettine che decisero di lasciare la chiesa sita fuori le mura cittadine per ritirarsi all'interno della cinta muraria. Ceduta nel 1518, il marchese Ladislao D'Aquino fece ampliare il complesso monastico che fu destinato all'ordine domenicano.Valenza storica e riscoperta del significato religioso di una comunità che si è evoluta nel corso degli anni, sono contenuti nel volume "I Domenicani a Corato" che sarà presentato il prossimo 29 ottobre alle ore 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico.Insieme a don Gino Tarantini e al prof. Pietro di Biase, sarà presente anche l'arcivescovo S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo. Coordinerà i lavori il prof. Cataldo Tandoi.