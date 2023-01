Corato, grande successo per "Natale per tutti"

Settimane piene di lavoro per i volontari della Caritas cittadina, della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione di Volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano, supportati dal Comune di Corato, in particolare dall'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.Una sinergia di forze, idee ed entusiasmo per dar vita al progetto "Natale per Tutti", una raccolta di giochi nuovi ed usati (in ottimo stato) da donare ai piccoli della nostra città che vivono in situazioni di maggiore difficoltà. Insieme e legati da un unico filo rosso, discreto ma forte:Insieme la solidarietà.La mattina del 6 gennaio, presso il cortile antistante la sede della Caritas cittadina, sotto un cielo limpido e abbracciati da un sole caldo, più di 260 bambini accompagnati dalle loro famiglie hanno ricevuto il loro dono. Quanta meraviglia nei loro occhi! Ad aspettarli c'erano tre eleganti Re Magi, una simpatica Befana, tanti dolcetti e soprattutto i sorrisi dei volontari. Non è mancato il saluto del Sindaco De Benedittis.La raccolta dei giochi è stata possibile grazie alla disponibilità e collaborazione dei "punti di raccolta" dei giochi: il ringraziamento va perciò alle scuole di ogni ordine e grado della città, alle parrocchie ed a numerose attività commerciali. Un sentito grazie va anche alle aziende ed agli esercenti che hanno offerto il materiale per impacchettare i doni ed al mastro meccanico dei giochi elettrici per il suo lavoro attento e preciso.Grazie inoltre ai volontari della Croce Bianca, di Harambè, di ADISCO Corato, del gruppo Focolari, del gruppo Vincenziani, alle alunne dell'Istituto Alberghiero ed alla loro referente, la prof.ssa Daniela Maggiulli; il contributo di ciascuno ha permesso che si realizzasse questa gioiosa festa.Un ultimo e sentitissimo grazie va ad adulti e bambini che hanno voluto donare i giochi, ne abbiamo raccolti più di 400: la solidarietà, così, ha vinto ancora.