Corato, inaugurato lo sportello psicologico "Primo Passo"

A Corato apre lo sportello "Primo passo"

Il "Primo Passo" è stato compiuto: lo scorso sabato, nella sede di Via Monte San Michele, è stato inaugurato lo sportello psicologico "Primo Passo". Il progetto, promosso da IfInApulia, ha lo scopo non solo di aiutare in maniera totalmente gratuita ed anonima la popolazione con consulti psicologici, ma anche quello di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di tematiche inerenti la salute mentale, che per molti è ancora tabù.Poco prima dell'inaugurazione abbiamo intervistato i protagonisti di tale progetto: le dottoresse Marimar Castrigno e Rosalba di Terlizzi e Roberto D'Introno di IfInApulia.