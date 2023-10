MySbag: Inaugurata a Corato la Sartoria Sociale Sostenibile

È stata inaugurata ieri la Sartoria Sociale Sostenibile "MySBag" in via Sonnino 11, all'interno del cortile della chiesa di San Francesco.Il progetto nasce all'interno dell'APS If In Apulia con lo scopo di rinsaldare il senso di comunità, rafforzare il tessuto sociale contro il rischio di marginalità e dare impulso all'economia circolare. La solidarietà sociale attraverso l'artigianato ed il riciclo di materiali, un circuito di inclusività che pone al centro lo sviluppo della persona e la crescita del territorio.Grande soddisfazione, energia ed entusiasmo espressi negli interventi. Le testimonianze hanno permesso di comprendere il concreto supporto che la sartoria può dare, come nel caso di Immanuel, ragazzo nigeriano che ha potuto esprimere le proprie inclinazioni ed integrarsi nella nostra comunità attraverso essa.Il presidente di If In Apulia, Roberto D'Introno, ha ringraziato tutte le numerose associazioni che hanno aderito al partenariato, presenti all'inaugurazione attraverso un proprio delegato. Oltre alle associazioni, sono coinvolte nel progetto le imprese "MyTex" e "Forza Vitale".Aperte le porte della sartoria ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19. È stato inoltre annunciato l'avvio di un corso a cui sarà possibile iscriversi contattando i referenti dell'associazione.