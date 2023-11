If In Apulia lancia il progetto "Sartoria Aperta"

L'associazione "If In Apulia" annuncia il lancio del progetto "Sartoria Aperta," un'iniziativa innovativa che unisce giovani e meno giovani della nostra comunità per promuovere la formazione, la sostenibilità e il dialogo intergenerazionale.Il progetto, in corso dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024, è finanziata dal Programma European Solidarity Corps, che mira a promuovere la partecipazione attiva dei giovani, l'interculturalità e la cittadinanza attiva, in collaborazione con Agenzia Giovani. "Sartoria Aperta" si impegna a sostenere gli obiettivi dell'associazione "If In Apulia" di creare opportunità culturali e sociali per i giovani e tutti i cittadini locali, promuovendo il volontariato e l'azione sociale come strumenti di apprendimento."Sartoria Aperta" è un progetto che si propone di insegnare il riciclo di vecchi indumenti e tessuti attraverso una serie di 8 laboratori di sartoria e cucito. Questi laboratori offriranno a giovani di ogni background l'opportunità di acquisire abilità pratico-creative, rafforzando al contempo il legame tra le generazioni più giovani e quelle più anziane. Il progetto mira a promuovere la sostenibilità ambientale e a migliorare il coinvolgimento attivo dei giovani nella comunità.«Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per la nostra associazione, che si impegna per la prima volta in un progetto del programma ESC. La similitudine tra i nostri obiettivi e quelli del Corpo Europeo di Solidarietà ha ispirato il nostro coinvolgimento attivo, con l'obiettivo di offrire sempre più opportunità per lo sviluppo personale, educativo, sociale e civico dei giovani» - afferma Roberto d'Introno, presidente dell'APS.Per ulteriori informazioni, contattare il 3333704436